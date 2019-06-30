У Мін'юсті пояснили, навіщо акредитують комунальні підприємства, які потім здійснюють сумнівні реєстраційні дії



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Заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська Фото: minjust.gov.ua

«Якщо виникають якісь сумніви у діях КП, потрібно їхати і запитувати у сільського голови», - порадила заступниця міністра юстиції

Заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказала, що за створення комунальних підприємств, реєстраціїні дії яких викликають сумніви, Міністерство юстиції відповідальності не несе. Вона додала, щог треба звертатися до органів місцевого самоврядування. Про це вона сказала, відповідаючи на питання «Главкома», чи не є інструментом рейдерства реєстрація фейкових комунальних підприємств, коли вони реєструються у якихось селах на три хати, потім здійснюють якісь сумнівні реєстраційні дії.

«Зачекайте, що таке «фейкових»? Комунальні підприємства (далі – КП) – це суб’єкти господарювання, які створюються, контролюються і функціонують під органами місцевого самоврядування. Приміром, звертається якась «заобрійна сільська рада» якогось там району Миколаївської області – мовляв, вони рішенням сесії створюють комунальне підприємство. Якщо виникають якісь сумніви у діях КП, потрібно їхати у сільську раду і запитувати у сільського голови: «Іване Івановичу, у вас тут КП працює, а як ви його створювали?». Звідти і починаємо, а не з Міністерства юстиції», - наголосила чиновниця.

Вона розказала, що у грудні Мін’юст вийшов з ініціативою до Верховної Ради щодо позбавлення комунальних підприємств прав вчиняти реєстраційні дії. «Знаєте, скільки до мене прийшло представників громадських організацій, народних депутатів із проханням залишити ці права у КП? Багато», - зазначила Садовська.