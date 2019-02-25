Борги за житлово-комунальні послуги збільшилися до 56 млрд грн



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1 травня на 20% піднімаються тарифи на газ, на 30% - на електроенергію

З травня боржники за комунальні послуги не будуть отримувати субсидію

В останні місяці борги за житлово-комунальні послуги збільшилися вдвічі і складають нині 56 млрд. грн. Про це повідомив народний депутат Віктор Бондар під час засідання Погоджувальної ради.

«У бюджеті закладено 20 млрд грн на, так звану, монетизацію субсидій, тобто, на видачу людям живими грошима. 20 млрд гривень буде витрачено людьми на ліки, продукти харчування, а далі буде збільшуватися борг за комунальні послуги. Тільки за останні місяці борги за житлово-комунальні послуги збільшилися в 2 рази і сьогодні складають 56 млрд грн», - зазначив Бондар

Нардеп додав, що є постанова, яка після 1 травня вводить нові обмеження: якщо у людини є заборгованість у розмірі 340 грн за ЖКП, то вона втрачає право на отримання субсидії.

Крім того, нагадав депутат, з 1 травня на 20% піднімаються тарифи на газ, на 30% - на електроенергію.

Як повідомлялося, поштарі доставлятимуть субсидії готівкою понад мільйону пенсіонерів.

Нагадаємо, на киян подають до суду за борги за комуналку.