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    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт

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    <p>Десантний корабель &laquo;Юрій Олефіренко&raquo; вийшов з акваторії ДП &laquo;Миколаївський суднобудівний завод&raquo;</p> <p></p> - Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт

    Десантний корабель «Юрій Олефіренко» вийшов з акваторії ДП «Миколаївський суднобудівний завод»

    Фото: mycity.mk.ua

    Корабель у складі Середземноморської ескадри брав участь в ізраїльсько-арабському конфлікті 1973 року

    Середній десантний корабель ВМС України «Юрій Олефіренко» вийшов з акваторії ДП «Миколаївський суднобудівний завод» після виконання ремонтних робіт.

    Щоб пропустити корабель у Миколаєві розвели одразу три мости - Південнобузький, Інгульський та пішохідний понтонний через річку Інгул, повідомляє кореспондент Укрінформу.

    Варто зауважити, що корабель мав вийти з заводу ще 26 листопада минулого року. Потім дата його виведення переносилася ще кілька разів без пояснення причин.

    Сотні людей вже традиційно стали свідками такого красивого явища – розводки мостів і виходу військового корабля.

    Щоправда, на дорогах міста утворилися затори, але після зведення мостів рух відразу почали відновлювати.

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    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт
    Як у Миколаєві розводили три мости, щоб випустити в море легендарний десантний корабель: фотофакт

    За інформацією генерального директора заводу Валерія Калашникова, на кораблі виконано комплекс робіт, зокрема на головних і допоміжних двигунах. Також відремонтовано десантну апарель та виконано інші роботи. Їх вартість не розголошується.

    Слід зазначити, що десантний корабель «Юрій Олефіренко» був побудований ще для радянського флоту в Гданську (Польща) в 1971 році. Це один з небагатьох кораблів, який брав участь в реальних бойових діях: в складі Середземноморської ескадри він брав участь в ізраїльсько-арабському конфлікті 1973 року.

    З початку 90-х - в складі ВМС України під назвою «Кіровоград». Після окупації Криму корабель був переведений до Одеси, зараз базується в Очакові. У 2016 році перейменований на честь капітана 1-го рангу ВМС України Юрія Олефіренко, який загинув в збройному конфлікті на сході України.

     

    Чорне море завод Миколаїв корабель військова техніка ремонт ВМС
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