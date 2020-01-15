Дизельний завод екс-міністра оборони Лебедєва продовжує працювати, незважаючи на заборону документ



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Ексміністр оборони України Павло Лебедєв продовжує вести успішний бізнес в Україні

Завод входив в коло інтересів «сім'ї Януковича» і зрештою опинився в руках Лебедєва

Колишній міністр оборони України Павло Лебедєв, який після перемоги Революції гідності поїхав в анексований Росією Крим, продовжує заробляти на українських підприємствах. Про це йдеться в публікації видання 24.tv.ua.

Одне з таких підприємств - ТОВ «Дизельний завод» в Кривому Розі.

«Завод входив в коло інтересів «сім'ї Януковича» і в кінцевому підсумку опинився в руках Лебедєва. Для цього підприємство наполегливо банкрутували», - йдеться в статті.

За даними журналістів, зараз діяльність заводу несе загрозу екології для цілої області.

«Ще в 2018 році ДСНС виявила численні порушення пожежної та техногенної безпеки і подала в суд на «Герон-Трейд» за відмову їх усунути. Підприємству вдалося зам'яти справу, суд врахував «важкі економічні наслідки» у разі зупинки заводу. Однак власники уроку не витягли, і ситуація повторилася вже через два місяці. У лютому 2019 року перевірки ГУ ДСНС встановили 7 аналогічних порушень, в березні і квітні - ще 36. При цьому жодне з них не можна назвати формальним», - пишуть журналісти.

Незважаючи на заборони, завод продовжує працювати і приносити прибуток сім'ї Лебедєвих.

Ще одне підконтрольне Лебедєву підприємство – Свеський насосний завод - постачає обладнання для оборонного комплексу Росії.

Сам Лебедєв регулярно з'являється в ефірах пропагандистських ЗМІ, забудовує чорноморське узбережжя елітними котеджами і зміцнює двосторонні контакти між півостровом і державою, яка його анексувала.

Лебедєв працював на посаді міністра оборони України із 24 грудня 2012 року до 27 лютого 2014 року, але покинув країну ще до своєї офіційної відставки. У травні 2014 року проти нього у ГПУ відкрили кримінальну справу за підозрою у зниженні обороноздатності країни.

