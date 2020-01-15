Україна узгодила з НАТО спільні навчання в Одесі



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Навчання пройдуть на початку жовтня

Україна і НАТО остаточно погодили проведення спільних навчань із захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні «Незламна стійкість-2020» в Одесі. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Відповідний документ 15 січня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підписали віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник генсека НАТО з політичних питань і політики безпеки посол Беттіна Каденбах.

«Вчення «Незламна стійкість – 2020» відбудуться 5-9 жовтня цього року в Одесі. Учасники з України та країн НАТО будуть відпрацьовувати алгоритми дій у кризових ситуаціях, які можуть виникнути в Чорноморському регіоні. Мета - злагоджено, своєчасно і грамотно реагувати на кібератаки, нападу на порти, захоплення транспортних шляхів і інші загрози», - повідомили в Кабміні.

Всього в навчаннях планується участь понад 200 фахівців. За результатами навчань Вища морська школа США представить детальний аналіз і рекомендації початку 2021 року.