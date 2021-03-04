Напередодні 8 березня Mattel випустила ляльку Барбі на честь Елеонори Рузвельт

Елеонора Рузвельт стала однією з найяскравіших жінок у світовій політицІ

Напередодні Міжнародного жіночого дня американська компанія Mattel випустила ляльку Барбі на честь колишньої першої леді США Елеонори Рузвельт. Про це пише People.

Нова лялька є частиною серії «Надхненні жінки». Лялька, присвячена Рузвельт, одягнена в чорну сукню з довгими рукавами, прикрашену рожевими і фіолетовими квітами, а також чорні туфлі й перлове намисто. Її вартість становить $29,99.

Зазначається, що Рузвельт, яка пробула в статусі першої леді найдовше, була відома своїми гуманітарними зусиллями і зробила успішну кар’єру, що допомогло змінити визначення того, що значить бути жінкою в політичній сфері і в очах громадськості.

«Ми раді бачити колишню першу леді Елеонору Рузвельт у серії «Барбі, надхненні жінки», і раді пролити світло на те, як її наполегливість як поборника політики в області цивільних і економічних прав вплинула на світ», – сказала старша віце-президентка і глобальна керівниця відділу ляльок у Mattel Ліза Макнайт.

Фото: People

Рузвельт була першою леді протягом чотирьох термінів президентства Франкліна Д. Рузвельта, з 1933 по 1945. Вона стала однією з найяскравіших і знакових жінок у світовій політиці. Елеонора активно займалася правозахисною і громадською роботою, вона також писала публіцистичні статті про соціальні питання.

Рузвельт була активною прихильницею й безпосередньою учасницею створення Організації Об’єднаних Націй. У 1943 році вона заснувала Асоціацію сприяння ООН у США. Після початку роботи ООН в 1945 році за дорученням нового американського президента Гаррі Трумена стала делегатом її Асамблеї. Також Рузвельт очолила комітет, який займався складанням Загальної декларації прав людини, за що отримала від Трумена прізвисько «Перша леді всього світу».