Стало відомо, скільки українців через війну виїхали за кордон

Найбільше українців прийняла Польща

Від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія 24 лютого, з України виїхали 9 136 006 . Про це повідомляє Reuters з посиланням на Верховного комісара з питань біженців ООН.

Найбільше українців прийняли у Польщі. Станом на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 осіб, які рятуються від війни.

Близько 900 тис. знайшли притулок у Німеччині, 391 тис. – у Чехії, приблизно по 150 тис. – у Туреччині та Італії. Трохи більш ніж по 80 тис. біженців залишаються у Молдові, Румунії та Словаччині.

У Росії станом на 12 липня перебував 1 625 531 біженець з України. З'ясувати точну кількість біженців у РФ неможливо: окупант не надає даних про те, як відбувається реєстрація біженців і який статус вони набувають.

Нагадаємо, нещодавно Польща повернула для українців деякі обмеження при в'їзді.

Також повідомлялося, що Молдова змінила правила перетину кордону для українських біженців.

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