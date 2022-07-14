  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Стало відомо, скільки українців через війну виїхали за кордон
рус
    Події в Україні

    Стало відомо, скільки українців через війну виїхали за кордон

    Станом на&nbsp;11 липня у Польщі офіційно зареєстровано 1 221 596 українці - Стало відомо, скільки українців через війну виїхали за кордон
    Станом на 11 липня у Польщі офіційно зареєстровано 1 221 596 українці
    фото ілюстративне

    Найбільше українців прийняла Польща

    Від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія 24 лютого, з України виїхали 9 136 006 . Про це повідомляє Reuters з посиланням на Верховного комісара з питань біженців ООН.

    Найбільше українців прийняли у Польщі. Станом на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 осіб, які рятуються від війни.

    Близько 900 тис. знайшли притулок у Німеччині, 391 тис. – у Чехії, приблизно по 150 тис. – у Туреччині та Італії. Трохи більш ніж по 80 тис. біженців залишаються у Молдові, Румунії та Словаччині.

    У Росії станом на 12 липня перебував 1 625 531 біженець з України. З'ясувати точну кількість біженців у РФ неможливо: окупант не надає даних про те, як відбувається реєстрація біженців і який статус вони набувають.

    Нагадаємо, нещодавно Польща повернула для українців деякі обмеження при в'їзді.

    Також повідомлялося, що Молдова змінила правила перетину кордону для українських біженців.

    Читайте також:



    Теги: росія окупанти Польща ООН війна Україна кордон притулок окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, скільки українців через війну виїхали за кордон