Частині переселенців доведеться повернути виплати: роз’яснення юристів

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана вчасно повідомляти про зміну місця свого фактичного проживання та про повернення до постійного місця проживання

Багато українців тимчасово виїхали зі свого дому через воєнні дії і стали внутрішньо переміщеними особами, яким держава нараховує соціальні виплати. Коли ж люди вирішують повернутися додому, бо їхнє місто звільнили, то повинні повідомити про це соцслужбу. Отримані безпідставно кошти доведеться повертати державі. Про це повідомляє Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Рано чи пізно, в процесі взаємообміну інформацією, державні органи виявлять, що перестали існувати підстави для виплати допомоги. Тоді виплачені кошти вважатимуться надміру сплаченими сумами, тож вони будуть стягуватись з особи в добровільному або судовому порядку.

В якому разі людину позбавляють статусу ВПО

Згідно з законом № 1706 довідка про взяття на облік ВПО буде скасована з одночасним внесенням відомостей про це до бази даних у випадках:

подачі особою заяви про відмову від довідки;

скоєння особою кримінального правопорушення;

повернення особи до покинутого місця постійного проживання;

виїзду особи на постійне місце проживання за кордон;

виявлення факту подання особою завідомо недостовірних відомостей.

Наслідком скасування довідки є припинення виплати допомоги на проживання. Наразі найбільш розповсюдженою підставою є повернення до покинутого місця проживання та виїзд за кордон.

Як подати заяву про відмову від довідки ВПО

Механізм видачі довідки про взяття на облік ВПО визначається постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Але зараз уряд розширив можливості, якими за власним вибором може скористатись внутрішньо переміщена особа, щоб повідомити про повернення до покинутого постійного місця проживання:

подати повідомлення за місцем отримання довідки;

подати повідомлення після повернення до покинутого постійного місця проживання;

подати повідомлення через застосунок «Дія».

Але станом на 1 липня електронна послуга відсутня, а її відповідна сторінка, що деякий час існувала, зараз повідомляє про помилку.

Коли, кого і як треба повідомляти про зміну місця проживання

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана вчасно повідомляти територіальний підрозділ соціального захисту про зміну місця свого фактичного проживання та про повернення до постійного місця проживання.

Якщо переселенець змінює місце проживання, то він зобов’язаний повідомити (протягом 10 днів) про це територіальний підрозділ соцзахисту за новою адресою

Якщо переселенець добровільно повертається до покинутого постійного місця проживання, то він зобов’язаний повідомити (не пізніше як за три дні до від’їзду) – той підрозділ, який видав довідку ВПО.

Нагадаємо, українці, що прихистили вимушених переселенців у своїй оселі, можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста.