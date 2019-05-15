Які підрозділи поліції першими отримають пістолети-кулемети MP5
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Пістолети-кулемети MP5 дозволять зупинити правопорушника і зберегти йому життя, пояснюють в Національній поліції
Наряди поліції, які безпосередньо залучаються до заходів із забезпечення публічної безпеки та правопорядку, будуть оснащенні пістолетами-кулеметами «МР-5». Про це сьогодні, 15 травня, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час презентації «MP5».
«Найближчим часом всі наряди Нацполіції, які несуть службу на вулицях, в аеропортах, на вокзалах – будуть забезпечені новою зброєю – пістолетом-кулеметом «МР-5», – зазначив Князєв.
За його словами, до сьогодні поліцейські несли службу з бойовим автоматом моделі Калашникова. Проте завдання Нацполіції є правоохоронними – на відмінну від завдань підрозділів Збройних Сил. Відтак, поліцейський повинен зупинити правопорушника, зберігши життя йому, оточуючим людям, а також своє життя.
«Автомат Калашникова – це зброя, яка потрібна солдату в армії. Він призначений для того аби знищувати злочинця. Новий вид зброї має превентивний характер. Поліцейський, який використовує зброю як крайній захід, повинен зупинити правопорушника, дати йому право на життя, а потім притягнути його до кримінальної відповідальності», – додав Князєв.
Основні переваги MP5 над автоматом Калашникова: менша енергія кулі (менше проникаючої здатності, менше рикошетів), компактність.
Нагадаємо, в березні 2019 року глава Нацполіції України повідомляв, вже ухвалено рішення про закупівлю німецьких МР5, якими буде забезпечено кожен патрульний наряд. Хоча в Heckler & Koch тоді повідомили, що не ведуть переговорів з Україною.