Які підрозділи поліції першими отримають пістолети-кулемети MP5



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Першими німецькі кулемети-пістолети випробувало керівництво Нацполіції

Пістолети-кулемети MP5 дозволять зупинити правопорушника і зберегти йому життя, пояснюють в Національній поліції

Наряди поліції, які безпосередньо залучаються до заходів із забезпечення публічної безпеки та правопорядку, будуть оснащенні пістолетами-кулеметами «МР-5». Про це сьогодні, 15 травня, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час презентації «MP5».

«Найближчим часом всі наряди Нацполіції, які несуть службу на вулицях, в аеропортах, на вокзалах – будуть забезпечені новою зброєю – пістолетом-кулеметом «МР-5», – зазначив Князєв.

За його словами, до сьогодні поліцейські несли службу з бойовим автоматом моделі Калашникова. Проте завдання Нацполіції є правоохоронними – на відмінну від завдань підрозділів Збройних Сил. Відтак, поліцейський повинен зупинити правопорушника, зберігши життя йому, оточуючим людям, а також своє життя.

«Автомат Калашникова – це зброя, яка потрібна солдату в армії. Він призначений для того аби знищувати злочинця. Новий вид зброї має превентивний характер. Поліцейський, який використовує зброю як крайній захід, повинен зупинити правопорушника, дати йому право на життя, а потім притягнути його до кримінальної відповідальності», – додав Князєв.

Основні переваги MP5 над автоматом Калашникова: менша енергія кулі (менше проникаючої здатності, менше рикошетів), компактність.

Нагадаємо, в березні 2019 року глава Нацполіції України повідомляв, вже ухвалено рішення про закупівлю німецьких МР5, якими буде забезпечено кожен патрульний наряд. Хоча в Heckler & Koch тоді повідомили, що не ведуть переговорів з Україною.

Maschinenpistole 5, або МР5 – це пістолет-кулемет, розроблений німецьким виробником стрілецької зброї, фірмою Heckler & Koch в 1960-х роках на основі німецької автоматичної гвинтівки HK G3. Використовує набої калібру 9х19 мм (Парабелум), які виробляють на вінницькому заводі «Форт». В ФРН МР5 прийняли на озброєння поліції та прикордонної служби у 1966 році.