У столичній підземці поліція затримала чоловіка з гранатами (фото)
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Молодику загрожує до семи років позбавлення волі
У вестибюлі станції метро «Вокзальна» правоохоронці помітили підозрілого чоловіка та виявили у його сумці боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Під час відпрацювання у вестибюлі працівники відділу превенції управління поліції метрополітену помітили підозрілого чоловіка, який помітно нервував.
Як розповів начальник управління поліції в метрополітені ГУНП у Києві Михайло Ніконов, правоохоронці одразу запросили чоловіка до кімнати поліції та під час поверхневого огляду виявили у його сумці дві гранати Ф-1 та три запали до них.
«Боєприпаси вилучили та направили на експертне дослідження. Зловмисником виявився 21-річний уродженець Черкащини, який раніше не мав проблем із законом», - повідомив правоохоронець.
Слідчим відділом управління поліції метрополітену розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
«Зараз правопорушник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі», - додав Ніконов.
Нагадаємо, у селі Чупира, що на Білоцерківщині, молодий чоловік покінчив життя самогубством, підірвавшися на гранаті.