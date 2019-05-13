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    У столичній підземці поліція затримала чоловіка з гранатами (фото)

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    У сумці чоловіка виявили&nbsp;дві гранати Ф-1 та три запали до них - У столичній підземці поліція затримала чоловіка з гранатами (фото)
    У сумці чоловіка виявили дві гранати Ф-1 та три запали до них
    Фото: Нацполіція

    Молодику загрожує до семи років позбавлення волі

    У вестибюлі станції метро «Вокзальна» правоохоронці помітили підозрілого чоловіка та виявили у його сумці боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Під час відпрацювання у вестибюлі працівники відділу превенції управління поліції метрополітену помітили підозрілого чоловіка, який помітно нервував.

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    Як розповів начальник управління поліції в метрополітені ГУНП у Києві Михайло Ніконов, правоохоронці одразу запросили чоловіка до кімнати поліції та під час поверхневого огляду виявили у його сумці дві гранати Ф-1 та три запали до них.

    «Боєприпаси вилучили та направили на експертне дослідження. Зловмисником виявився 21-річний уродженець Черкащини, який раніше не мав проблем із законом», - повідомив правоохоронець.

    Слідчим відділом управління поліції метрополітену розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    «Зараз правопорушник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі», - додав Ніконов.

    Нагадаємо, у селі Чупира, що на Білоцерківщині, молодий чоловік покінчив життя самогубством, підірвавшися на гранаті.

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