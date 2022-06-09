  1. Головна
  2. Новини
  3. Яких сюрпризів чекати від погоди 9 червня: прогноз
рус
    Новини

    Яких сюрпризів чекати від погоди 9 червня: прогноз

    графіка
    Сьогодні переважно буде сухо та безхмарно - Яких сюрпризів чекати від погоди 9 червня: прогноз
    Сьогодні переважно буде сухо та безхмарно
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    В Україні збережеться переважно спекотна та суха погода, місцями будуть грози

    За прогнозом синоптиків, 9 червня в Україні збережеться переважно спекотна та суха погода. Короткочасні дощі можливі у Сумській та Полтавській областях. Також опади очікуються на півдні України. Такі дані «Укргідрометцентру».

    У центральній Україні мінлива хмарність, без опадів. Лише на Полтавщині очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +27°С, а вночі від +13 до +17°С.

    У західних областях України очікується мінлива хмарність, без дощів. Лише у Чернівецькій області будуть дощі. Денна температура повітря складе від +24 до +27 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +12 до +16°С.

    На півночі України буде хмарно, без опадів. За прогнозом синоптиків, у Сумській області очікуються невеликі опади. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря вдень від +24 до +28 градусів за Цельсієм, а вночі від +14 до +17 °С.

    У східних регіонах України очікується невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вдень становитиме від +23 до +26°С, а вночі від +13 до +16°С.

    У південних областях України буде з проясненнями, опади не очікуються. Лише на Одещині очікуються дощі. Денна температура повітря становитиме від +23 до +28 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +15 до +18°С.

    ukraine_2

    У Києві очікується хмарна погода, без опадів. Денна температура повітря становитиме від +21 до +27 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +14 до +17°С.

    Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня (карта).

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Яких сюрпризів чекати від погоди 9 червня: прогноз