Яких сюрпризів чекати від погоди 9 червня: прогноз

Сьогодні переважно буде сухо та безхмарно

В Україні збережеться переважно спекотна та суха погода, місцями будуть грози

За прогнозом синоптиків, 9 червня в Україні збережеться переважно спекотна та суха погода. Короткочасні дощі можливі у Сумській та Полтавській областях. Також опади очікуються на півдні України. Такі дані «Укргідрометцентру».

У центральній Україні мінлива хмарність, без опадів. Лише на Полтавщині очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +27°С, а вночі від +13 до +17°С.

У західних областях України очікується мінлива хмарність, без дощів. Лише у Чернівецькій області будуть дощі. Денна температура повітря складе від +24 до +27 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +12 до +16°С.

На півночі України буде хмарно, без опадів. За прогнозом синоптиків, у Сумській області очікуються невеликі опади. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря вдень від +24 до +28 градусів за Цельсієм, а вночі від +14 до +17 °С.

У східних регіонах України очікується невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вдень становитиме від +23 до +26°С, а вночі від +13 до +16°С.

У південних областях України буде з проясненнями, опади не очікуються. Лише на Одещині очікуються дощі. Денна температура повітря становитиме від +23 до +28 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +15 до +18°С.

У Києві очікується хмарна погода, без опадів. Денна температура повітря становитиме від +21 до +27 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +14 до +17°С.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом тижня (карта).