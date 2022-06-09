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    Політика

    Із Кремля прийшли обнадійливі новини: президент РФ сильно незадоволений

    Путін збирав генералів на нараду і &laquo;дуже сильно кричав&raquo; - Із Кремля прийшли обнадійливі новини: президент РФ сильно незадоволений
    Путін збирав генералів на нараду і «дуже сильно кричав»
    фото з відкритих джерел

    У Москві відбувся «розбір польотів»

    Президент Росії Володимир Путін незадоволений станом справ на фронті і влаштував прочухана російським генералам. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

    «Нам із Москви добрі люди розповідають, що була нарада у Путіна, позавчора (йдеться про 6 червня – ред.). І він дуже сильно кричав на генералів, чимось він був дуже сильно незадоволений, дуже. Щось вони не зробили з того, що обіцяли. Я боюся загадувати, але деякі ознаки того, що відбувається мене обнадіюють», – зазначив Арестович.

    Він також розповів, що російські окупанти пішли з Запорізького напрямку і напрямків від Донецька, щоб зосередиться на Попасній у Луганській області.

    Нагадаємо, днями Путін вперше визнав згубний вплив західних санкцій.

    Раніше Путін заборонив російським ЗМІ згадувати, що повномасштабна війна йде вже 100 днів.

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна президент окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Із Кремля прийшли обнадійливі новини: президент РФ сильно незадоволений