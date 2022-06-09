Із Кремля прийшли обнадійливі новини: президент РФ сильно незадоволений

У Москві відбувся «розбір польотів»

Президент Росії Володимир Путін незадоволений станом справ на фронті і влаштував прочухана російським генералам. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

«Нам із Москви добрі люди розповідають, що була нарада у Путіна, позавчора (йдеться про 6 червня – ред.). І він дуже сильно кричав на генералів, чимось він був дуже сильно незадоволений, дуже. Щось вони не зробили з того, що обіцяли. Я боюся загадувати, але деякі ознаки того, що відбувається мене обнадіюють», – зазначив Арестович.

Він також розповів, що російські окупанти пішли з Запорізького напрямку і напрямків від Донецька, щоб зосередиться на Попасній у Луганській області.

Нагадаємо, днями Путін вперше визнав згубний вплив західних санкцій.

Раніше Путін заборонив російським ЗМІ згадувати, що повномасштабна війна йде вже 100 днів.

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