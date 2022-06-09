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    Новини

    Міністр спорту прокоментував антиукраїнську позицію футболіста Тимощука

    Тимощук продовжує працювати в РФ - Міністр спорту прокоментував антиукраїнську позицію футболіста Тимощука
    Тимощук продовжує працювати в РФ
    фото: eurosport

    «Всі ті, хто вважає себе українцями, мали вже закінчити свою роботу в Росії та повернутися»

    Міністр спорту Вадим Гутцайт в інтерв’ю «Главкому» сказав, що не вважає українцями спортсменів, що залишилися в Росії після вторгнення. Він прокоментував позицію легендарного українського ексфутболіста Анатолія Тимощука, який лишився в Пітері, де він працює на адміністративній посаді.

    «У когось є бажання співати гімн, хтось не співає. Але головне – справи і поведінка в таких екстремальних умовах, як зараз. Але я не вважаю тих спортсменів, що залишилися в Росії, українцями. Всі ті, хто вважає себе українцями, мали вже закінчити свою роботу в Росії та повернутися»,– сказав Гутцайт.

    Водночас міністр побачив за ці три місяці війни, що всі українські спортсмени налаштовані на допомогу країні.

    Раніше гендиректор «Шахтаря» прокоментував рішення Тимощука залишитися в Росії.

    Нагадаємо, футболіст-зрадник Тимощук бурхливо святкував чемпіонство у Росії (фото).

    Крім того, Тимощук отримав «подарунок» до дня народження: футболіст втратив почесне звання. Як повідомлялося, екскапітана збірної України позбавили всіх нагород через проросійську позицію.

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    Теги: росія окупанти міністр війна Україна Анатолій Тимощук Вадим Гутцайт окупація #stoprussia
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    Міністр спорту прокоментував антиукраїнську позицію футболіста Тимощука