Міністр спорту прокоментував антиукраїнську позицію футболіста Тимощука

«Всі ті, хто вважає себе українцями, мали вже закінчити свою роботу в Росії та повернутися»

Міністр спорту Вадим Гутцайт в інтерв’ю «Главкому» сказав, що не вважає українцями спортсменів, що залишилися в Росії після вторгнення. Він прокоментував позицію легендарного українського ексфутболіста Анатолія Тимощука, який лишився в Пітері, де він працює на адміністративній посаді.

«У когось є бажання співати гімн, хтось не співає. Але головне – справи і поведінка в таких екстремальних умовах, як зараз. Але я не вважаю тих спортсменів, що залишилися в Росії, українцями. Всі ті, хто вважає себе українцями, мали вже закінчити свою роботу в Росії та повернутися»,– сказав Гутцайт.

Водночас міністр побачив за ці три місяці війни, що всі українські спортсмени налаштовані на допомогу країні.

Раніше гендиректор «Шахтаря» прокоментував рішення Тимощука залишитися в Росії.

Нагадаємо, футболіст-зрадник Тимощук бурхливо святкував чемпіонство у Росії (фото).

Крім того, Тимощук отримав «подарунок» до дня народження: футболіст втратив почесне звання. Як повідомлялося, екскапітана збірної України позбавили всіх нагород через проросійську позицію.

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