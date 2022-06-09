Суд скасував арешт танкера з іранською нафтою – Reuters

Грецький суд не дозволив США конфіскувати частину вантажу

Грецький суд скасував попереднє судове рішення, яке дозволяло Сполученим Штатам конфіскувати частину вантажу іранської нафти на танкері під іранським прапором біля узбережжя Греції. Про це повідомляє Reuters.

«Позов про скасування рішення прийнятий судом. І це рішення Апеляційного суду буде важко скасувати», – зазначило джерело в грецькому уряді, знайоме з ситуацією.

Заявлено, що уряди США або Греції мають намір оскаржити рішення, яке було винесено в Апеляційному суді регіону Халкіда.

До слова, 25 травня Сполучені Штати заявили, що російська влада і державні компанії допомагають іранському Корпусу вартових ісламської революції займатися контрабандою нафти та відмивати кошти, через що вирішено запровадити санкції.

А вже 26 травня повідомлялося, що Сполучені Штати Америки конфіскували вантаж іранської нафти, який зберігався на борту російського судна поблизу берегів Греції.

Нагадаємо, в кінці травня Корпус вартових ісламської революції (КВІР) захопив два грецькі нафтові танкери у Перській затоці.

Греція вважає, що захоплення Іраном двох танкерів у Перській затоці рівнозначне актам піратства.

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