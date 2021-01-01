Яким буде курс долара після Нового року. Прогноз експертів

Яким буде курс валют після Нового року

Експерти не очікують значних коливань курсу валют у січні

Аналітик «ТелеТрейд» Сергій Родлер вважає, що першого тижня 2021 року долар дорожчатиме. «Очікуємо курс нацвалюти поблизу позначки в 28,40 за долар», – прогнозує експерт, передає «Обозреватель».

Курс гривні по відношенню до долара. Джерело: НБУ

Аналітик Андрій Гойлов вважає, що наступний рік може запам'ятатися рекордно високим курсом долара. За його оцінками, вартість валюти може подолати позначку в 29 грн/$. «Щодо валютної пари долар/гривня очікую торгівлю в ціновому діапазоні 28,10-29,10. За курсом євро до гривні ціновий канал, ймовірно, буде в межах 33,10-34,90», – спрогнозував експерт.

Видання нагадує, що в бюджеті на 2021 рік закладено середньорічний прогнозний курс валюти – 29,1 гривні за долар, а також прогнозний курс на кінець 2021 року – 28,8 гривні за долар.