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    Якутський шаман втретє вирушить до Москви виганяти «Путіна-демона»

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    Олександр Габишев у березні знову вирушить в похід до Москви&nbsp; - Якутський шаман втретє вирушить до Москви виганяти «Путіна-демона»
    Олександр Габишев у березні знову вирушить в похід до Москви 

    Проти Габишева у РФ порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму

    Росіянин Олександр Габишев, який називає себе шаманом, що двічі вирушав у Москву з метою «вигнання Путіна», в березні 2020 року почне третій похід.

    Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в YouTube.

    «Вже готуємося до походу. Похід у мене запланований у березні. Всім загоном вийдемо звідси. Незалежно від судових рішень, рішень влади. Я підкоряюся лише закону Бога... Мирним шляхом будемо йти для змін. Щоб демон був вигнаний мирними методами», - заявив Габишев.

    Як повідомлялося, житель Якутії Олександр Габишев у березні 2019 року розпочав піший похід у Москву, щоб вигнати «Путіна-демона». Дорогою до нього стали приєднуватися прихильники. У вересні шамана затримали і повернули до Якутська.

    Проти Габишева порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму, але звинувачення так і не пред'явили. У грудні він відновив похід у Москву, але майже одразу знову був затриманий.

    За словами адвокатів Габишева, після цього він став фігурантом справи про застосування насильства до поліцейських, проте у Слідкомі РФ це заперечували.

     

    Росія Путін Олександр Габишев
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