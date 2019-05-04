Японія готова посилити співпрацю з Україною у сфері екологічної безпеки



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Посол Такаші Курай запевнив у готовності Японії бути надалі надійним партнером України у питаннях, які стосуються збереження довкілля і посилення екологічної безпеки

Японія готова надалі бути надійним партнером України у питаннях, які стосуються збереження довкілля і посилення екологічної безпеки.

Про це сказав новопризначений посол Японії в Україні Такаші Курай під час зустрічі з міністром екології та природних ресурсів України Остапом Семераком, повідомили у прес-службі Мінприроди.

«Посол Такаші Курай запевнив у готовності Японії бути надалі надійним партнером України у питаннях, які стосуються збереження довкілля і посилення екологічної безпеки», - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі Семерак, зокрема, зазначив, що обидві країни тривалий час тісно співпрацюють та обмінюються досвідом у сфері екологічної реабілітації територій, постраждалих у результаті техногенних катастроф на атомних електростанціях у Чорнобилі та на Фукусумі.

«Питання трансформації зони відчуження, розвиток відновлювальної енергетики на цих територіях та введення об’єкту Укриття в експлуатацію є надзвичайно важливими для нас. Це знакові результати, яких вдалося досягти Україні у сфері радіаційної безпеки. Ми відкриті до будь-якого діалогу та співпраці з усіма партнерами з даного питання, адже нашими основними пріоритетами є питання екологічної безпеки», - пояснив Семерак.

Також він зазначив, що для України є цікавим досвід Японії зі створення національних природних парків та реформуванні сфери управління відходами. У цьому напрямку також вже є напрацювання з обміну досвідом і запровадження передових японських технологій, у тому числі тих, що передбачають мінімізацію відходів та їх повторне використання.

Окремо Семерак зупинився на питаннях протидії змінам клімату, оскільки Україна має багаторічні договори з Японією у рамках Кіотського протоколу, укладені в 2008-2009 роках на загальну 440 млн євро. Згідно з умовами договору використовуватися ці кошти можуть виключно на реалізацію проектів, які б забезпечували скорочення викидів парникових газів та мали б соціальний ефект.

«Наша країна має багаторічну і тісну співпрацю з Японією у сфері протидії змінам клімату. Жодна країна сьогодні не може стверджувати, що її не стосуються чи вона не відчуває вже зараз негативних змін клімату. Нашими країнами проведена велика робота з посилення партнерства у цій сфері. Наразі за усіма незакінченими проектами за японськими «кіотськими коштами» виконання робіт або завершилось, або перебуває на фінальній стадії», - сказав міністр екології.

Також Семерак презентував проект, який передбачає оновлення автопарку Державної екологічної інспекції України у рамках співпраці між Україною та Японією за Кіотським протоколом та запросив посла на урочистий захід передачі нових автомобілів.

До слова, нещодавно Семерак повідомив, що площі природно-заповідного фонду України збільшено на майже 80 тис.га або на 0,13 % загальної площі держави.