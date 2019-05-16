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    Суспільство

    Посольства іноземних країн приєдналися до флешмобу з вишиванками

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    Посольства іноземних країн приєдналися до флешмобу з вишиванками

    З Днем вишиванки Україну привітали працівники посольств Швейцарії, Ізраїлю, Сенегалу, Нігерії, Британії, Туреччини, Японії і Канади

    Посольства іноземних держав вітають Україну з Днем вишиванки. Зокрема, з Днем вишиванки привітали працівники посольства Швейцарії в Україні. Про це повідомляє Укрінформ.

    Диппредставництво виклало фото своїх співробітників у вишиванках у Twitter. «З Днем вишиванки від посольства Швейцарії в Україні, включно з Тарою (собачкою - ред.)!» - зазначається в мікроблозі.

    Привітало українців з Днем вишиванки і посольство Ізраїлю в Україні, виклавши відео працівників диппредставництва у вишиванках у Twitter. «Посольство Ізраїлю вітає всіх українців з Днем вишиванки», - йдеться у вітанні.

    Схоже відео виклали і працівники посольства Канади у своєму мікроблозі, а також Конгрес українців Канади.

    Крім цього, День вишиванки вже традиційно відсвяткували в українських дипредставництвах за кордоном.

    Зокрема, фото у вишиванках виклали у Twitter посольство України в Республіці Сенегал, посольство України в Ізраїлі, посольство України в Нігерії, посольство України у Великій Британії та посольство України в Туреччині. «З Днем вишиванки, друзі! З висоти вежі Атакуле - символу турецької столиці, вся Анкара - як вишиванка», - зазначається у Twitter українського диппредставництва.

    Привітання посла Японії Такаші Кураі з днем вишиванки:

    Як повідомлялося, у третій четвер травня українці вже традиційно святкують День вишиванки. Цей День не є офіційним, але відзначають його не тільки в Україні, але й за її межами.

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