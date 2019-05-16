Посольства іноземних країн приєдналися до флешмобу з вишиванками
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З Днем вишиванки Україну привітали працівники посольств Швейцарії, Ізраїлю, Сенегалу, Нігерії, Британії, Туреччини, Японії і Канади
Посольства іноземних держав вітають Україну з Днем вишиванки. Зокрема, з Днем вишиванки привітали працівники посольства Швейцарії в Україні. Про це повідомляє Укрінформ.
Диппредставництво виклало фото своїх співробітників у вишиванках у Twitter. «З Днем вишиванки від посольства Швейцарії в Україні, включно з Тарою (собачкою - ред.)!» - зазначається в мікроблозі.
З Днем вишиванки від посольства #Швейцарії в #Україні, включно з Тарою! Happy #VyshyvankaDay from the Embassy of #Switzerland including Tara! #ДеньВишиванки pic.twitter.com/wrFTVbsTBo— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 16 мая 2019 г.
Привітало українців з Днем вишиванки і посольство Ізраїлю в Україні, виклавши відео працівників диппредставництва у вишиванках у Twitter. «Посольство Ізраїлю вітає всіх українців з Днем вишиванки», - йдеться у вітанні.
Посольство Ізраїлю вітає усіх українців з Днем вишиванки#ДеньВишиванки#VyshyvankaDay@MFA_Ukraine pic.twitter.com/u7gsTjWEAN— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 16 мая 2019 г.
Схоже відео виклали і працівники посольства Канади у своєму мікроблозі, а також Конгрес українців Канади.
Happy #VyshyvankaCanada2019 #VyshyvankaDay #ДеньВишиванки pic.twitter.com/DIJUvvMKrU— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) 16 мая 2019 г.
Крім цього, День вишиванки вже традиційно відсвяткували в українських дипредставництвах за кордоном.
Зокрема, фото у вишиванках виклали у Twitter посольство України в Республіці Сенегал, посольство України в Ізраїлі, посольство України в Нігерії, посольство України у Великій Британії та посольство України в Туреччині. «З Днем вишиванки, друзі! З висоти вежі Атакуле - символу турецької столиці, вся Анкара - як вишиванка», - зазначається у Twitter українського диппредставництва.
З Днем вишиванки, друзі! З висоти вежі Атакуле - символу турецької столиці, вся Анкара як вишиванка) #Vışıvanka günü kutlu olsun! #деньвишиванки #вишиванка #вишиванкаодягвільних #madeinankara #atakule @MFA_Ukraine @UKRinTR @andrii_sybiha pic.twitter.com/sMQUAF7c7c— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 16 мая 2019 г.
Привітання посла Японії Такаші Кураі з днем вишиванки:
Як повідомлялося, у третій четвер травня українці вже традиційно святкують День вишиванки. Цей День не є офіційним, але відзначають його не тільки в Україні, але й за її межами.