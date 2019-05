Посольства іноземних країн приєдналися до флешмобу з вишиванками

З Днем вишиванки Україну привітали працівники посольств Швейцарії, Ізраїлю, Сенегалу, Нігерії, Британії, Туреччини, Японії і Канади

Посольства іноземних держав вітають Україну з Днем вишиванки. Зокрема, з Днем вишиванки привітали працівники посольства Швейцарії в Україні. Про це повідомляє Укрінформ.

Диппредставництво виклало фото своїх співробітників у вишиванках у Twitter. «З Днем вишиванки від посольства Швейцарії в Україні, включно з Тарою (собачкою - ред.)!» - зазначається в мікроблозі.

З Днем вишиванки від посольства #Швейцарії в #Україні, включно з Тарою! Happy #VyshyvankaDay from the Embassy of #Switzerland including Tara! #ДеньВишиванки pic.twitter.com/wrFTVbsTBo