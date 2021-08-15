Японія відзначає 76-ту річницю поразки у Другій світовій війні

Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако кланяються під час церемонії з нагоди 76-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні в залі Будокан у Токіо

Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако кланяються під час церемонії з нагоди 76-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні в залі Будокан у Токіо

Прем'єр-міністр країни пообіцяв ніколи не повторювати трагедію війни, але уникав вибачень за агресію Японії

Японія відзначила 76-ту річницю капітуляції у Другій світовій війні траурною церемонією, на якій прем'єр-міністр Есіхіде Суга пообіцяв ніколи не повторювати трагедію війни, але уникав вибачень за агресію своєї країни, повідомляє Associated Press.

Суга сказав, що Японія ніколи не забуває, що мир, яким сьогодні користується країна, побудований на жертвах тих, хто загинув на війні.

«Ми зобов’язуємося ніколи не повторювати трагедії війни», – сказав він у своїй першій промові на цій події після того, як став прем'єр-міністром.

Суга не вибачався перед азіатськими жертвами японської агресії в усьому регіоні в першій половині 20 століття – прецедент, створений попереднім лідером країни Сіндзо Абе, якого часто звинувачували у спробі відбілити жорстоке минуле Японії.

У виступі, присвяченому переважно внутрішній тематиці, Суга перерахував шкоду, завдану Японії та її народу, включаючи атомні атаки США на Хіросіму та Нагасакі, бомбардування Токіо та інших міст та запеклу битву на Окінаві, і оплакував їх.

У свою чергу імператор Нарухіто висловив «глибоке розкаяння» за дії своєї країни у воєнний час у ретельно продуманій промові, що пішла слідами його батька, який присвятив свою 30-річну кар'єру виправленню наслідків війни, що велася в ім'я Хірохіто, дідуся нинішнього імператора.

Нарухіто також сказав, що сподівається, що люди зможуть зібрати свої серця, щоб подолати труднощі пандемії, шукаючи щастя і миру для всіх.

На тлі зростаючої в Токіо коронавірусної інфекції на церемонії зібрались близько 200 осіб. Вшанували загиблих хвилиною мовчання. Потрібні були маски, і не було співу гімну.

Суга пообіцяв співпрацювати з міжнародним співтовариством у вирішенні глобальних проблем під час «проактивного пацифізму» – бачення, яке пропагував Абе, щоб дозволити Японії відігравати більшу військову роль у міжнародних конфліктах.

Починаючи з 2013 року, Абе перестав визнавати воєнні дії Японії у часи війни або вибачатися у своїх виступах, відмінивши майже 20-річну традицію, яка почалася із вибачень лідера соціалістів Томічі Мураями у 1995 році.

Перед відвідуванням церемонії в токійському залі Будокан, Суга поклав квіти на сусіднє національне кладовище для невідомих солдатів. Хоча Суга тримався подалі від суперечливої святині Ясукуні, він таки надіслав до святині релігійну жертву, повідомляють японські ЗМІ.

Жертви японських дій у першій половині 20-го століття, особливо Кореї та Китаю, розглядають святиню як символ японського мілітаризму, оскільки вона вшановує засуджених військових злочинців серед близько 2,5 мільйонів загиблих на війні.

Абе, який минулого року пішов з посади прем’єр-міністра, також молився біля святині, а також три інші члени Кабінету міністрів Суги. Двоє інших служителів відвідали святиню у п’ятницю.

Візити викликали критику з боку Китаю та Південної Кореї.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї у своїй заяві закликало японських чиновників продемонструвати «щире каяття», щоб країни могли розвивати «зв'язки, орієнтовані на майбутнє».

Міністерство закордонних справ Китаю також заявило, що вони подали ноти японській стороні в Токіо та Пекіні з приводу відвідування святині Ясукуні, відзначивши релігійну жертву Суги.

Нагадаємо, раніше жителі Японії вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв атомного бомбардування Хіросіми, здійсненого США 76 років тому.

Хвилина мовчання була оголошена по всій країні о 08:15 за місцевим часом – точно в момент вибуху бомби 6 серпня 1945 року.