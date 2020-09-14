Вперше японці планують відправити до Марса апарат з 8К-камерою

Камеру планують встановити на апарат Martian Moons eXploration (MMX) і запустити у 2024 році.

Очікується, що камера зробить знімки Марса і його супутників Фобоса і Деймоса (перебувають на відстані 300 мільйонів кілометрів від Землі) з роздільною здатністю 4К і 8К.

Протягом багатьох років JAXA та NHK доставляють зображення з космосу – ще з моменту прямого етеру з космічного шатла в 1992 році. Потім були зйомки високої чіткості з місячного орбітального апарату Кагуя, зйомки 4K з Міжнародної космічної станції та візуалізація операції посадки астероїда Хаябуса-2.

Цього разу вчені прагнуть зробити перші у світі 8K-зображення Марса та його супутників, використовуючи досвід, накопичений у минулі рази. Це вперше в історії їх сфотографують в ультрависокій роздільній здатності на близькій відстані.

Вчені кажуть, що це їм допоможе розібратися в появі супутників Марса й еволюції його системи. Також апарат MMX повинен буде зібрати «пісок» з поверхні Фобоса і доставити його на Землю для досліджень.

Нагадаємо, що Китай відправив свою першу місію на Марс.