Прем'єр Японії збирається у відставку



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Сіндзо Абе вперше став прем’єр-міністром Японії у 2006 році у віці 52 років

Сіндзо Абе має намір подати у відставку через погіршення стану здоров'я

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе має намір подати у відставку через погіршення стану здоров'я. Про це написало видання Kyodo News з посиланням на джерело з його Ліберально-демократичної партії.

Очікується, що сам Абе може оголосити про своє рішення сьогодні, 28 серпня, на пресконференції.

Як пише видання, з середини червня до початку серпня Абе майже не проводив пресконференцій. За останні два тижні він двічі відвідував лікарню, що підсилювало припущення про погіршення його здоров’я.

До відома, Абе вперше став прем’єр-міністром Японії у 2006 році у віці 52 років, але тоді подав у відставку через хронічні проблеми зі здоров’ям. Він повернувся до влади у 2012 році і знову обійняв посаду прем’єр-міністра країни.

Нагадаємо, японські науковці встановили зв'язок між сміхом у здоров’ям у літньому віці.