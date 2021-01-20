Японія заявила, що її суверенітет розповсюджується на Курили, які контролює РФ

Навесні 2020 року МЗС Японії повернуло в офіційні документи положення про повернення Курильських островів

Японія вважає, що її суверенітет поширюється на всю південну частину Курильських островів, які наразі контролює Росія. З таким твердженням виступив у середу, 20 січня, прем’єр-міністр країни Йосіхіде Суга під час дебатів в парламенті.

«Північні території (так в Японії називають південну частину Курил ‒ ред.) ‒ це острови, на які поширюється наш суверенітет. Крім того, предметом переговорів з Росією про мирний договір є визначення приналежності всіх чотирьох північних островів. Це послідовна позиція нашого уряду», ‒ сказав він у відповідь на одне з запитань лідера головної опозиційної Конституційно-демократичної партії (КДП) Юкіо Едано.

Суга зазначив, що Японія має намір продовжувати розвивати спільну з РФ господарську діяльність на південній частині Курил. Він підкреслив, що така діяльність не повинна обмежувати юридичні позиції обох сторін.

Відзначимо, що восени минулого року прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга під час телефонної розмови з президентом Росії Путіним, заявив про своє бажання вирішити територіальну проблему двох країн. Раніше він заявив, що Токіо «має обговорювати з РФ приналежність всіх південних Курил».

До слова, .

Москва і Токіо з середини минулого століття з перервами ведуть переговори про вироблення мирного договору за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою для його укладення стало питання про приналежність південної частини Курильських островів.

У 1945 році весь архіпелаг був включений до складу Радянського Союзу, однак Токіо оскаржує приналежність Ітурупу, Кунаширу, Шикотану і групи нині незаселених островів, яку в Японії називають Хабомаї. МЗС РФ неодноразово заявляло, що «російський суверенітет над ними не підлягає сумніву».