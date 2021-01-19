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    У світі

    У генконсульстві РФ в Нью-Йорку відключили телефонні лінії

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    У генконсульстві РФ в Нью-Йорку відключили телефонні лінії - У генконсульстві РФ в Нью-Йорку відключили телефонні лінії
    У генконсульстві РФ в Нью-Йорку відключили телефонні лінії

    Близько 30 ліній телефонного зв'язку відрізані, вони не працюють

    Фактично всі лінії телефонного зв'язку в генеральному консульстві РФ в Нью-Йорку відключені, спостерігаються також проблеми з інтернетом і стільниковим зв'язком.

    Про це повідомив ТАСС представник генконсульства Олексій Топольський.

    «На даний момент мова йде про декілька десятків ліній зв'язку. Мені називали цифру – близько 30. Фактично всі лінії телефонного зв'язку відрізані, вони не працюють», – сказав Топольський.

    За його словами, «виникли проблеми і з стільниковим зв'язком».

    «Зараз ми працюємо над вирішенням цих проблем з телефонною компанією», – пояснив він.

    З інтернетом, додав він, «теж виникають перебої, але інтернет-послуги надає інша компанія».

    «Зараз ми через соцмережі звернулися до російських громадян, які потребують консульських послуг, з тим щоб вони зверталися до нас по електронній пошті», – повідомив він.

    Раніше в генконсульстві РФ підкреслили, що «такої ситуації ніколи не виникало».

    Теги: Росія США телефон
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