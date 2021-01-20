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    Думки вголос

    Бізнес Зеленського працює і на Росію, і на терористів одночасно

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Бізнес Зеленського працює і на Росію, і на терористів одночасно

    Слово «зрада», попри все забарвлення, сюди, на жаль, підходить якнайкраще

    Не вперше 95 квартал продає Росії свій продукт, а потім Зеленський отримує з цього прямі дивіденди, які відображені в декларації. Так було минулого року.

    Вперше 95 квартал продав Росії продукт, в якому братимуть участь команди з так званої «ДНР», а гроші від продажу у вигляді дивідендів знову отримає Зеленський!

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    Бізнес Зеленського працює і на Росію, і на терористів одночасно
    Бізнес Зеленського працює і на Росію, і на терористів одночасно

    Фактично, бізнес президента України працює і на ворога, і на терористів одночасно.

    Я не думав, що побачу цю ганьбу. І слово «зрада», попри все забарвлення, сюди, на жаль, підходить якнайкраще.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ДНР бізнес Володимир Зеленський
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