Бізнес Зеленського працює і на Росію, і на терористів одночасно

Слово «зрада», попри все забарвлення, сюди, на жаль, підходить якнайкраще

Не вперше 95 квартал продає Росії свій продукт, а потім Зеленський отримує з цього прямі дивіденди, які відображені в декларації. Так було минулого року.

Вперше 95 квартал продав Росії продукт, в якому братимуть участь команди з так званої «ДНР», а гроші від продажу у вигляді дивідендів знову отримає Зеленський!

Фактично, бізнес президента України працює і на ворога, і на терористів одночасно.

Я не думав, що побачу цю ганьбу. І слово «зрада», попри все забарвлення, сюди, на жаль, підходить якнайкраще.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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