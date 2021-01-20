Бізнес Зеленського працює і на Росію, і на терористів одночасно
Слово «зрада», попри все забарвлення, сюди, на жаль, підходить якнайкраще
Не вперше 95 квартал продає Росії свій продукт, а потім Зеленський отримує з цього прямі дивіденди, які відображені в декларації. Так було минулого року.
Вперше 95 квартал продав Росії продукт, в якому братимуть участь команди з так званої «ДНР», а гроші від продажу у вигляді дивідендів знову отримає Зеленський!
Фактично, бізнес президента України працює і на ворога, і на терористів одночасно.
Я не думав, що побачу цю ганьбу. І слово «зрада», попри все забарвлення, сюди, на жаль, підходить якнайкраще.
Джерело: блог Володимира Ар'єва