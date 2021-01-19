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    «Газпром» визнав можливість згортання будівництва «Північного потоку-2»

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    Росія почала будувати&nbsp;&laquo;Північний потік-2&raquo; у 2015 році - «Газпром» визнав можливість згортання будівництва «Північного потоку-2»
    Росія почала будувати «Північний потік-2» у 2015 році
    Фото з відкритих джерел

    Російська компанія назвала причиною згортання будівництва – політичний тиск

    Російська компанія «Газпром» визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво «Північного потоку-2».

    Як пише Reuters, компанія написала це в проспекті розміщення єврооблігацій.

    «При реалізації наших великих міжнародних проєктів, таких як газопровід «Північний потік-2», ми зіткнулися і можемо продовжувати стикатися з ризиками, пов'язаними зі зміною політичної ситуації в різних регіонах, пов'язаних з такими проєктами. За виняткових обставин, в тому числі пов'язаних з політичним тиском, такі зміни можуть призвести до зупинки або припинення проекту», ‒ йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що укладанням труб для другого «Північного потоку» раніше займалася швейцарська компанія Allseas, але в грудні 2019 року вона вийшла з проєкту через загрозу американських санкцій.

    Додамо, під загрозою санкцій з боку США від участі в проєкті «Півнчіний потік-2» відмовилися європейські судна, на добудову газопроводу було направлено два російських трубоукладачі – «Академік Черський» і «Фортуна».

    Роботи повинні були розпочатися 15 січня 2021 року, але оператор «Північного потоку-2» відклав будівництво труби.

    Напередодні у міністерстві економіки та енергетики Німеччини вказали, що 19 січня США накладуть санкції на російське судно, яка бере участь в добудові «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

    Найбільшими критиками спорудження цього газопроводу є країни Східної Європи, у тому числі й Україна. Проти спорудження цього газопроводу також рішуче виступає уряд США. Вашингтон оголосив санкції проти операторів суден, що використовуються для прокладання труб під час спорудження газопроводу. Після цього швейцарський підрядник припинив роботи, а росіяни згодом перекинули з Далекого Сходу у Балтійське море судно-трубопрокладник «Академік Черський».

    Роботи поновилися в грудні 2020-го після майже річної перерви. Станом натепер газопровід «Північний потік-2» побудований уже понад  90%, залишилося прокласти ділянку довжиною трохи більше 100 кілометрів.

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      Теги: Росія США Газпром санкції будівництво Україна уряд Північний потік-2
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