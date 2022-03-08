YouTube видалив канал пропагандиста Соловйова

Одним проросійським пропагандистом у відеохостингу буде менше

Популярний відеохостинг YouTube видалив основний і резервний канали відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова «Соловьев LIVE».

Нагадаємо, раніше медіасервіс YouTube заблокував трансляцію російських «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», TASS, «РИА новости», РБК, «Телеканал звезда» і ще низки каналів на території України.

Президент РФ Володимир Путін і пропагандист Володимир Соловйов

У 2021 році Youtube без попередження заблокував канал Ragulivna начебто за «мову ворожнечі». Але потім розблокував цей канал.

Відомо, що популярний сервіс для перегляду телебачення, кіно та спортивних трансляцій Megogo видалив зі свого каталогу усі російські фільми.