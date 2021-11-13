Youtube заблокував популярний проукраїнський канал через скарги російських ботів

Youtube заблокував канал українського проєкту «Рагу.лі», який ведуть Тетяна Микитенко і Андрій Павленко

Інтернет-спільнота закликає користувачів підтримати «Рагу.лі» і підписатись на резервний канал

Youtube заблокував канал українського проєкту «Рагу.лі», який ведуть Тетяна Микитенко і Андрій Павленко. Про це повідомляється на сторінці проєкту у Facebook.

«Youtube заблокував канал Ragulivna за «мову ворожнечі». Наразі намагаємось полагодити це, але перспективи невідомі», – повідомили на каналі.

Інтернет-спільнота закликає користувачів підтримати «Рагу.лі» і підписатись на резервний канал.

Тетяна Микитенко 12 років веде блог «Рагу.лі» про несмак політиків і не тільки.

Як відомо, Youtube вирішив переглянути політику щодо вподобань та дизлайків. Відтепер кількість антипатій буде прихована для глядачів контенту.

Нагадаємо, Google і YouTube не монетизуватимуть відео, які заперечують зміни клімату.

Також YouTubе видалятиме відео із дезінформацією про вакцини.

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