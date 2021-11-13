  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Youtube заблокував популярний проукраїнський канал через скарги російських ботів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Youtube&nbsp;заблокував канал українського проєкту &laquo;Рагу.лі&raquo;, який ведуть&nbsp;Тетяна Микитенко&nbsp;і&nbsp;Андрій Павленко - Youtube заблокував популярний проукраїнський канал через скарги російських ботів
    Youtube заблокував канал українського проєкту «Рагу.лі», який ведуть Тетяна Микитенко і Андрій Павленко
    Фото з відкритих джерел

    Інтернет-спільнота закликає користувачів підтримати «Рагу.лі» і підписатись на резервний канал

    Youtube заблокував канал українського проєкту «Рагу.лі», який ведуть Тетяна Микитенко і Андрій Павленко. Про це повідомляється на сторінці проєкту у Facebook.

    «Youtube заблокував канал Ragulivna за «мову ворожнечі». Наразі намагаємось полагодити це, але перспективи невідомі», – повідомили на каналі.

    Інтернет-спільнота закликає користувачів підтримати «Рагу.лі» і підписатись на резервний канал.

    Тетяна Микитенко 12 років веде блог «Рагу.лі» про несмак політиків і не тільки.

    Як відомо, Youtube вирішив переглянути політику щодо вподобань та дизлайків. Відтепер кількість антипатій буде прихована для глядачів контенту.

    Нагадаємо, Google і YouTube не монетизуватимуть відео, які заперечують зміни клімату.

    Також YouTubе видалятиме відео із дезінформацією про вакцини.

    Читайте також:
    Теги: Росія Google YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Youtube заблокував популярний проукраїнський канал через скарги російських ботів