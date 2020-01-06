Юрій Макаров прокоментував останній скандал навколо Шевченківської премії



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Журналіст і телеведучий Юрій Макаров

«Скандал в Шевченківському комітеті розгорівся через те, що ми подовжили терміни подачі заявок на премію», зазначив Макаров

Журналіст і телеведучий Юрій Макаров у великому інтерв’ю для «Главкома» прокоментував останній скандал навколо Шевченківської премії.

Зазначимо, що вже в березні новий склад комітету мав визначити лауреатів Шевченківської премії-2020, але було продовжено терміни розгляду претендентів і через це розгорівся скандал.

«Це ж і розгорівся черговий скандал через те, що ми подовжили терміни… Люди не подавалися на премію в тому числі тому, що вони не розуміли, яким буде наступний склад комітету. Це цілком очевидно. Тому що якщо комітет був би зразка Бориса Олійника (за всієї моєї очевидної поваги до нього) чи Дімочки Табачника, то це був би один комітет. Туди подаватися було б соромно. Якщо ж це був би комітет, як в минулому складі, де були Сергій Жадан, Дмитро Богомазов, Андрій Дончик, Сергій Буковський, Наталка Сумська, Ада Роговцева, Сергій Тримбач, то туди можна було б подаватися. Тобто, не соромно», - пояснив Макаров.

Він вважає, що люди передусім загальмували подання на премію через те, що вони не хотіли втрапляти в халепу.

«Але сьогодні вже склад призначено. Далі вже дивіться – чи влаштовує вас цей склад… До речі, офіційних результатів ще немає, але ймовірно заяви принаймні двох претендентів будуть відкликані. Ну ОК: вольному – воля, спасенному – рай. Можливо після того, як буде видно результати першого року роботи комітету, то вони, може, й передумають. А може й ні…», - зазначив телеведучий.