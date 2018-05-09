Нардеп Юлія Льовочкіна привезла з Барселони обновок на 135 тис. грн

Опозиційний нардеп внесла зміни до майнового стану

Народний депутат від Опозиційного блоку Юлія Льовочкіна задекларувала придбання модного одягу відомого бренду Gucci загальною вартістю 135,6 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в майновому стані політика, які вона внесла 4 травня. Вона вказала, що 30 квітня купила вбрання модного бренду в Барселоні на Paseo de



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Юлія Льовочкіна

Опозиційний нардеп внесла зміни до майнового стану

Народний депутат від Опозиційного блоку Юлія Льовочкіна задекларувала придбання модного одягу відомого бренду Gucci загальною вартістю 135,6 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в майновому стані політика, які вона внесла 4 травня.

Вона вказала, що 30 квітня купила вбрання модного бренду в Барселоні на Paseo de Gracia, 76.

Як відомо, в е-декларації за 2017 рік Юлія Льовочкіна задекларувала 19,2 млн грн дивідендів, 1,8 млн грн відсотків від банківського вкладу і 215 тис. грн зарплати.

Готівкою вона зберігає 390 тис. грн, 27 тис. євро і $16 тис; на банківських рахунках – $1,1 млн, 664,6 тис. євро і 9,3 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», народний депутат України від Опозиційного блоку Вадим Рабінович задекларував позику на суму 13 млн грн. Кошти політик одержав від своєї дружини Ірини Рабінович.