Мем «барига» був прищеплений Порошенку пропагандою країни-ворога, – Макаров



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Я не переконаний, що у мене була хороша репутація на Банковій

Суспільство від початку московсько-української війни розділене по лінії «зрада-перемога». Щоправда зараз сторони помінялись місцями. Цей принцип розділення відчувається й в українському медійному просторі.

Журналіст і телеведучий Юрій Макаров у великому інтерв’ю для «Главкома» висловив свою думку, стосовно попереднього президента України.

Макаров нагадав, що досить критично ставився до Петра Олексійовича. «При тому, що мені платформа Порошенка значно ближча, ніж платформа Володимира Олександровича. Але я не соромився і висловлювався з цього приводу», – пояснив журналіст.

«В мене є щотижнева колонка в «Тижні» і хочеш-не хочеш, але ти мусиш висловлюватися з актуальних питань. У зв’язку з цим я не переконаний, що у мене була хороша репутація на Банковій за попереднього президента. Принаймні скільки разів я б не телефонував прессекретареві, жодного разу не було так, щоб Свят (Цеголко – прес-секретар Петра Порошенка – «Главком») узяв слухавку. Так складалося», – зауважив Макаров.

Макаров зазначив, що тим не менше, до Петра Олексійовича ставиться нормально і вважає його нормальним політиком і президентом.

«Я переконаний, що мем «барига» був прищеплений йому пропагандою країни-ворога. У мене не було до останнього часу жодних сентиментів й до Володимира Олександровича. Щоб запідозрити мене в тому, що я відношусь до його шанувальників, треба мати дуже розвинену фантазію», – наголосив журналіст.