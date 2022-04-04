Посол: Німеччина повністю на боці України

Посол Німеччини в Україні воліє не згадувати про події 24 лютого, наголошуючи на тому, що з 26 числа ФРН змінила ставлення до Росії і України

Після початку російсько-української війни Німеччина переглянула свою позицію щодо військової допомоги Україні

Посол Німеччини в Києві Анка Фельдгузен запевнила, що її країна підтримує Україну. Про це пані дипломат заявила в інтерв’ю «Главкому».

За словам Фельдгузен «ми багато років сильно підтримуємо Україну». Тому, зазначила дипломатка, на третій день російсько-української війни Німеччині розпочала військову підтримку України.

«Ми постачаємо зброю Україні, запроваджуємо жорсткі санкції проти Росії», – нагадала Анка Фельдгузен, заявивши, що уряд ФРН продовжує посилювати санкційний тиск на Росію. «Іншими словами, Німеччина повністю на боці України».

Разом з тим, Фельдгузен не відповіла на питання про слова міністра фінансів Крістіана Ліндрена, який (як розповів у інтерв’ю посол України в Німеччині Андрій Мельник) заявляв у перший день війни, що Україна програє війну за кілька годин. Пані посол знову наголосила на даті 26 лютого, коли, за її словами, уряд Німеччини вирішив змінити свою політику щодо Росії.

«Ви можете переконатися в цьому із заяви канцлера Шольца цього дня. На мою думку, цей крок був дуже важливим», – упевнена Анка Фельдгузен, яка нагадала, що нині Німеччина разом із Європою та США працює над посиленням санкцій проти Російської Федерації, яка розв’язала повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, кілька днів тому посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів про свої переговори із німецькими урядовцями 24 лютого, у перший день російсько-української війни. Тоді, зазначав Мельник, тільки віцеканцлер від «Зелених» Роберт Габек був засмучений тим фактом, що Німеччина не надала Україні озброєння, яке та просила до початку воєнних дій. А міністр фінансів Крістіан Лінднер (партія Вільні демократи), усміхаючись, говорив українському послу, що Україні залишилося кілька годин – після чого вона капітулює, а у Києві буде маріонетковий проросійський уряд.

Втім, згодом ситуація змінилася – і 1 квітня Німеччина навіть дозволила чеській компанії продавати Україні бронетехніку, яка була вироблена на території колишньої Німецької демократичної республіки та після об’єднання Німеччини належала бундесверу ФРН.