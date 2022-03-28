Німеччина планує прикритись від Росії протиракетним щитом

Німеччина вивчає можливість покупки системи протиракетної оборони

Німеччина розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони для захисту від потенційного нападу Росії. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

«Це, безумовно, одне з питань, які ми обговорюємо, і не без причини», - сказав він в ефірі німецького телеканалу ARD у неділю, 27 березня, на питання про те, чи може в країні бути розміщена система ПРО на кшталт ізраїльського «Залізного купола».

«Ми всі маємо розуміти, що у нас є сусід, який готовий застосувати силу для просування своїх інтересів. Тому ми маємо всі разом стати настільки сильними, щоб цього не сталося», - пояснив глава німецького уряду.

Шольц не став вдаватися до подробиць: «Я вирішив поки що не розкривати деталі плану, який ще не завершений».

Раніше газета Bild am Sonntag повідомила, що можливість створення протиракетного щита, що охоплює всю територію Німеччини, обговорювалася під час консультацій між Шольцем і генеральним інспектором бундесверу Еберхардом Цорном щодо використання спеціального фонду для збройних сил ФРН обсягом 100 млрд євро. Зокрема, йшлося про купівлю в Ізраїлю системи протиракетної оборони Arrow 3. За даними видання, система, яка коштуватиме Німеччині два мільярди євро, може бути введена в експлуатацію в 2025 році.

Те, що Берлін вивчає можливість такої покупки, підтвердила і голова комітету бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії, що входить до правлячої коаліції. «З огляду на загрозливу ситуацію та різні системи озброєнь, які є у Росії, необхідно, звичайно, це питання розглянути», - сказала вона газеті Die Welt.

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Джерело: DW