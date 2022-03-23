Німеччина вже думає про «план Маршалла» для України

Міжнародне товариство думає про необхідність відновлення України після війни

Після закінчення війни Україна для відновлення потребуватиме «плану Маршалла», розробленого міжнародною спільнотою. Про це заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер, представляючи у Бундестазі проєкт бюджету на 2022 рік, повідомляє Укрінформ.

«Для України потрібен міжнародний «план Маршалла», - сказав Лінднер.

Він зазначив, що Німеччина та загалом міжнародне співтовариство солідарні з Україною не лише сьогодні, - вони думають про скорий мир та про необхідність відновлення держави після війни.

«Німеччина є і має бути солідарна з Україною, адже Росія проводить злочинну політику... Наша підтримка боротьби народу України за свободу триватиме. Наша солідарність з нашим європейським сусідом має міцну основу», - запевнив політик.

Він зауважив, що ФРН надає Києву допомогу як на двосторонній основі, так і в міжнародному контексті.

Говорячи про біженців, Лінднер наголосив на необхідності «швидко та небюрократично» допомогти людям, які тікають від війни: відкрити доступ до медобслуговування, ринку праці, освітянських можливостей для дітей і підлітків. Уже працюють відповідні робочі групи, поінформував він.

Очільник міністерства фінансів ФРН також зазначив, що війна Росії проти України створює невизначеність стосовно розвитку німецької економіки, через що, очевидно, будуть знижені прогнози зростання. Наразі, за його словами, головним завданням є докласти зусиль для підтримання економічного зростання та зменшення інфляції.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що європейські санкції щодо Росії повинні бути не короткостроковим заходом, а мати більш тривалий сценарій. На його думку, найефективнішим буде ембарго на російські нафту й газ.

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