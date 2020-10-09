З 66 млрд грн «коронавірусного» фонду на лікарні та медиків пішло лише 4,5%



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Наразі касові видатки з Фонду складають менше половини від виділеної суми – 28,2 млрд, найбільше коштів встиг освоїти Укравтодор

На підтримку та захист медиків витрачено лише 1,5 млрд, а на ремонт та будівництво доріг з цього ж Фонду вже освоїли 13 млрд. грн

Станом на 5 жовтня з 66 млрд грн Фонду боротьби з Covid-19 на підтримку та захист медиків витрачено лише 1,5 млрд, ще трохи більше пішло на ремонт приймальних відділень лікарень. Про це пишуть журналісти Bihus.Info, посилаючись на звіт на сайті Мінфіну.

Зазначається, що на ремонт та будівництво доріг з цього ж Фонду вже освоїли 13 млрд. грн.

«Наразі касові видатки з Фонду складають менше половини від виділеної суми – 28,2 млрд. Найбільше коштів встиг освоїти Укравтодор – на дороги вже пішло 13 млрд грн. Майже вдвічі менше грошей – 6,6 млрд, витратили на допомогу з безробіття, ще 1,7 млрд – на виплати Фонду соцстрахування. 2,4 млрд пішло на доплату військовим та поліцейським. На будівництво та ремонт приймальних відділень лікарень витратили 1,6 млрд», – йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що в якості доплат медикам напряму виплатили 901 млн грн.

«На забезпечення лабораторій та закупівлю засобів захисту для лікарів за 4 місяці змогли освоїти менше 585 млн грн. Причому більшість з цих освоєних коштів пішло саме на лабораторії, тоді як лікарі і досі залишаються без найнеобхіднішого», – пишуть журналісти.

Наголошується, що у травні Кабмін на закупівлю масок, рукавичок, костюмів і окулярів погодив виділити 2,4 млрд грн з Фонду боротьби з Covid-19.

Головний розпорядних цих коштів – Міністерство охорони здоров’я, але за чотири місяці закупівлі проведено лише на 44,2 млн грн (1,8%), тобто більшість товарів необхідних для захисту медиків з переліку так і не закуплена.

Журналісти Bihus.Info під час погодження документів отримали копії розрахунків за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку. Але так як витрачати напряму кошти МОЗ не може, одразу після затвердження бюджету ДП провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало «збивати» МОЗівські ціни. Наприклад, знайшло постачальника, який пропонує захисні костюми для медиків не по очікуваній МОЗом ціні у 488 гривень, а вп’ятеро дешевше – по 83 грн за один.

У ДП припускають, що затримки з закупівлями пов’язані бюрократією, адже кожну позицію перед оголошенням торгів мають затверджувати з МОЗ. Тоді як сам міністр охорони здоров’я Максим Степанов в коментарі журналістам Bihus.Info заявив, що вважає, що його відомство працює ефективно.