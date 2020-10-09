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    Вчені назвали термін дії імунітету проти коронавірусу

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    <span>Люди, які перехворіли&nbsp;</span><span>на коронавірус</span><span>&nbsp;зберігають імунітет лише кілька місяців</span> - Вчені назвали термін дії імунітету проти коронавірусу
    Люди, які перехворіли на коронавірус зберігають імунітет лише кілька місяців

    Антитіла до Covid-19 зберігаються в організмі не менше трьох місяців

    Вчені з США та Канади досліджували, як довго тримається імунітет людей, які перенесли коронавірусну інфекцію. З'ясувалося, що антитіла до Covid-19 зберігаються в організмі не менше трьох місяців після того, як людина перехворіла явно вираженими симптомами.

    Результати відповідних досліджень опубліковані в журналі Science Immunology.

    За їхніми даними, у відповідь на вірус SARS-CoV-2, що викликає Covid-19, імунна система людини виробляє білки, звані антитілами. Залежно від того, як довго залишаються в крові перехворів антитіла тривалої дії IgG, залежить його захист від повторного зараження.

    Так, в першому дослідженні американські вчені взяли зразки крові у 343 колишніх пацієнтів Массачусетської лікарні загального профілю, які перенесли коронавірус в середній і важкій формі. Аналіз проводили через чотири місяці після прояву перших симптомів.

    У більшості пацієнтів, у яких симптоми зберігалися протягом як мінімум двох тижнів, рівень IgG і через чотири місяці був підвищеним. Це означає, що у них збереглися захисні антитіла. Тільки три людини повністю втратили за цей час антитіла IgG.

    «Це означає, що люди, швидше за все, будуть захищені на цей період часу», – заявив керівник першого дослідження, доктор Ришель Чарльз.

    Водночас автори відзначають, що антитіла IgA і IgM, націлені на домен зв'язування рецептора шипового білка вірусу, знижувалися до низьких рівнів протягом двох з половиною місяців або навіть швидше.

    У другому дослідженні, яке провели канадські вчені, брали участь 402 колишніх пацієнтів з лікарні Святого Михайла в Торонто. Як і в першому випадку, автори з'ясували, що антитіла IgA і IgM швидко розпадалися, а IgG залишалися відносно довго - понад трьох місяців – на високому рівні. Максимальний зафіксований термін збереження антитіл IgG склав 115 днів.

    Вперше вчені виявили антитіла не тільки в крові, але і в слині. Це дуже цікавий висновок, вважають дослідники, через те, що дозволяє використовувати слину в якості альтернативної біорідини для тестування на антитіла.

    Особливо це актуально для виявлення первинно інфікованих - стандартний тест ПЛР – мазок з носа – ефективний тільки в перші кілька днів після зараження, а потім він втрачає чутливість. Для пацієнтів, у яких симптоми зберігаються не менше восьми днів, на думку авторів, його можна доповнити тестом на антитіла по слині.

    Результати цих двох, проведених незалежно один від одного досліджень в цілому збігаються і дозволяють говорити про те, що у людей, які перехворіли на коронавірус з явними симптомами, імунітет зберігається як мінімум протягом трьох місяців.

    Нагадаємо, що епідеміолог пояснила, чому не потрібно розраховувати на колективний імунітет до Covid-19.

    США Торонто імунітет час вірус коронавірус
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