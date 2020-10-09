Біля коронавірусних відділень лікарень Києва знову черги «швидких» (фото)



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Фото: Главком

Черга карет машин швидкої допомоги біля інфекційного відділення Київської клінічної лікарні № 9 нікуди не зникла

Сьогодні, 9 жовтня, біля інфекційного відділення Київської клінічної лікарні № 9 знову спостерігається черга карет швидкої допомоги.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Біля інфекційного відділення, що приймає хворих на коронавірус, перебуває близько десяти машин «швидкої».

Зазначимо, що буквально за огорожею інфекційного відділення лікарні проходить сільськогосподарський ярмарок.





Раніше у соцмережі з'явилося відео, на якому зафіксована величезна черга карет швидкої допомоги біля Київської клінічної лікарні № 9, де лікують пацієнтів з коронавірусом.

Згодом у Департаменті охорони здоров'я Київської міської держадміністрації заявили, що черги зі «швидких» утворилися не до інфекційного корпусу Київської клінічної лікарні № 9.

Директор Київський міської клінічної лікарні № 9 Михайло Валюк в коментарі Укрінформу заявив черга з карет «швидкої» утворилася в день чергування лікарні по місту по екстреній медичній допомозі.

«У вівторок, 6 жовтня, відділення нашої лікарні чергували по екстреній медичній допомозі по місту, це відділення і терапії, травматології, і гематології. Це до Сovid-19 ніякого відношення не має. Так, в цей день було багато карет швидкої, тому що зараз наші відділення обслуговують багато районів. І одночасно приїхало декілька карет. Хворі на Covid-19 у нас знаходяться окремо, в інфекційному відділенні, і туди госпіталізація йде окремо. Навантаження на інші відділення зараз дещо зросло, тому що багато лікарень перепрофілювали під Covid-19, і там відділення закриті, а ми взяли інші напрямки на себе», - сказав Валюк.