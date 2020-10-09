Україна оновила список країн «червоної» та «зеленої» зон



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До оновленого «зеленого» списку потрапили відразу вісім країн: Лівія, Мальта, Чилі, Катар, Угорщина, Боснія, Монако та Тринідад і Тобаго

У «червоній» зоні всього виявилися 46 країн

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн «червоної» та «зеленої» зон станом на 9 жовтня. Відповідний перелік доступний на сайті МОЗ.

У «червоній» зоні всього виявилися 46 країн, це на чотири країни менше, ніж у минулому списку.

«Червоними» стали чотири нових країни: Беліз, Ісландія, Вірменія і Велика Британія.

До оновленого «зеленого» списку потрапили відразу вісім країн: Лівія, Мальта, Чилі, Катар, Угорщина, Боснія, Монако та Тринідад і Тобаго.

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС.

Зазначається, що Україна включає до «червоного списку» держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.

Так, в Україні станом на 9 жовтня цей показник складає 143,4 активних випадків на 100 тис населення.

Нагадаємо, всі, хто прибуває до України з «червоної зони» зобов'язані або самоізолюватися на 14 днів, або протягом доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці під час в'їзду повинні мати поліс медичного страхування.

У переліку приведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я.