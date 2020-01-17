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    Новини

    У Києві автомобіль влетів у маршрутку (фото)

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    В автомобіля розбита передня частина - У Києві автомобіль влетів у маршрутку (фото)
    В автомобіля розбита передня частина
    Фото: dtp.kiev.ua

    У ДТП обійшлося без постраждалих

    Сьогодні, 17 січня, на вулиці Олени Теліги в Києві сталася серйозна ДТП.

    Водій Honda протаранив маршрутне таксі, повідомляє dtp.kiev.ua.

    Автомобіль отримав серйозне пошкодження правої передньої частини.

    За попередніми даними, аварія обійшлася без постраждалих.

    На місці працює екіпаж поліції.

    Подробиці події встановлюються.

    Через ДТП утворивилася тягучка.

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    У Києві автомобіль влетів у маршрутку (фото)
    У Києві автомобіль влетів у маршрутку (фото)
    У Києві автомобіль влетів у маршрутку (фото)

    Як повідомлялося, 16 січня ввечері на перетині Повітрофлотського проспекту та вулиці Стадіонної сталася ДТП. Автомобіль Chevrolet збив пішохода, який несподівано вибіг на пішохідний перехід перед тролейбусом.

    Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт водій автомобіль
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