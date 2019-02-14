З боку країн Альянсу буде продовжено тиск та санкції щодо Росії − Полторак



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Міністр оборони України Степан Полторак під час візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі Фото: mil.gov.ua

За словами міністра оборони України, країни НАТО готові збільшувати всебічну підтримку та надання ресурсів для зміцнення обороноздатності України

З боку країн Альянсу буде продовжено тиск та санкції щодо РФ для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, сказано на сайті Міноборони України.

«З боку Альянсу високо оцінено результати оборонної реформи на засадах закону України «Про національну безпеку та оборону». Здобутки є значними та відзначається прогресивна енергія України до подальших етапів трансформації сектору безпеки і оборони для досягнення військових критеріїв членства в НАТО», − зазначив Полторак.

За його словами, союзники готові збільшувати всебічну підтримку та надання ресурсів для зміцнення обороноздатності України.

«Це, зокрема, стосується підготовки військ, сучасного озброєння та розвитку інфраструктури військового призначення. Особлива увага, під час розгляду цих питань, буде приділена військово-морським та повітряним спроможностям Збройних Сил України», − наголосив міністр.

Нагадаємо, Полторак заявив, що цього року буде значно активізовано військово-морську присутність НАТО у Чорному морі. Майже кожного місяця у 2019 році до українських портів будуть здійснювати заходи кораблі постійних морських угрупувань і ключових союзників Альянсу.

Як повідомлялось, НАТО розмірковує над тим, яким чином Альянс може збільшити присутність у Чорному морі.