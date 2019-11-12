З лопатами і ломами. У Словаччині сталося епічне побоїще між ромами та українцями (відео)



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Бійка у Словаччині між українцями та ромами

Бійка відбувалася на автостоянці супермаркету та у стилі американського «реслінгу»

У Словаччині на автостоянці супермаркету відбулась масштабна бійка між українцями та ромами. Під час «махачу» у хід йшли навіть лопати та ломи.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, бійка сталася у містечку Малацки, що знаходить у 33 кілометрах від столиці Словаччини - Братислави. По інформації видань, поблизу торгового центру місцеві роми (їх у цьому населеному пункті проживає близько 1%) щось не поділили із українськими заробітчанами.

Як видно на відео, деякі люди під час бійки використовували палиці, мітли, ломи, бити і навіть лопати. У соціальних мережах користувачі з Малацки пишуть, що їм ця ситуація нагадувала «кадри із голлівудського бойовика», а також зізнаються, що такого у їхньому містечку не відбувалося вже дуже давно.

«Ніхто не знає, ким саме були ці люди. Бійка тривала близько хвилини, потім вони усі ніби розчинилися», - розповів один з очевидців.

Що стало причиною конфлікту, який переріс у жорстоку бійку, - не відомо. Повідомляється, що в результаті інциденту до місцевої лікарні потрапив один літній чоловік, який отримав серйозні травми голови.

«В даний час справа розглядається поліцейськими з управління поліції округу Малацки. Уповноважений співробітник поліції почав кримінальне переслідування за злочин, пов'язаний з нанесенням тілесних ушкоджень у зв'язку з хуліганством», - розповіли у місцевій поліції.

Додамо, що інцидент трапився 7 листопада, але відео бійки з'явилося лише через кілька днів.

Цікаво, що з відео бійки вже почали робити меми. Наприклад, один з користувачів представив учасників «махача» героями «Зоряних війн».