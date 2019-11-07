Останній прем'єр Чехословаччини помер в будинку для літніх людей



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Ян Страскі був чехословацьким прем'єром з 2 липня по 31 грудня 1992 року

Політик пішов з життя на 80-у році життя

У Празі помер Ян Страскі, останній прем'єр-міністр Чехословаччини, який короткий час виконував обов'язки президента країни, що розпалася 1 січня 1993 року. Він помер у віці 79 років. Про це повідомило «Чеське радіо».

За його інформацією, політик помер в одному з будинків для літніх людей.

Страскі, який виявляв ліберальні погляди, був чехословацьким прем'єром з 2 липня до 31 грудня 1992 року.

З 20 липня, після відставки з президентського поста Вацлава Гавела на знак протесту проти рішення чеської і словацької еліт про розподіл країни, політик виконував обов'язки глави держави.

До слова, наприкінці жовтня президент Чехії зустрівся з проросійськими кримськими татарамиі назвав Крим частиною РФ. Представниця маргінальної організації «Къырым бирлиги» Таміла Німетуллаєва відвідала 28 жовтня урочисте прийняття у президентському палаці з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини. Ця організація, як зазначає видання, відіграє важливу роль у пропагандистських ЗМІ РФ, висловлюючи підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу. Водночас вона не визнана у ЄС.

Посольство України розкритикувало запрошення псевдокримської організації до Чехії. Українська сторона розглядає такі дії як «чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин».