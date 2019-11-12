Троє іноземців влаштували бійку біля Бессарабського ринку (фото, відео)



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Після конфлікту з іншою компанією іноземці почали битися між собою Фото: Інформатор

Обійшлося без серйозних травм, а учасники бійки спокійно розійшлися

У ніч на вівторок, 12 листопада, біля Бессарабського ринку в центрі Києва стався конфлікт, який переріс у бійку.

Бійка сталася близько 3:40. Про це повідомляє Інформатор.

Спочатку компанія з трьох чоловіків-іноземців розпочала конфлікт з іншою компанією. Все це супроводжувалося криками і бійкою. Хтось із хлопців чекав продовження історії, але були і ті, хто намагався вирішити ситуацію мирним шляхом.

Троє товаришів по черзі відтягували один одного від місця розвитку подій. Але в якийсь момент дружня допомога і підтримка переросла в бійку між собою. «Рингом» стали все тротуари поруч з Бессарабським ринком.

Інша сторона конфлікту зникла з місця події.

Після декількох хвилин безперервних розбірок конфлікт було вичерпано і чоловіки покинули Бессарабку.

Допомога медиків нікому не знадобилася.