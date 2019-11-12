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    Троє іноземців влаштували бійку біля Бессарабського ринку (фото, відео)

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    Після конфлікту з іншою компанією іноземці почали битися між собою - Троє іноземців влаштували бійку біля Бессарабського ринку (фото, відео)
    Після конфлікту з іншою компанією іноземці почали битися між собою
    Фото: Інформатор

    Обійшлося без серйозних травм, а учасники бійки спокійно розійшлися

    У ніч на вівторок, 12 листопада, біля Бессарабського ринку в центрі Києва стався конфлікт, який переріс у бійку.

    Бійка сталася близько 3:40. Про це повідомляє Інформатор.

    Спочатку компанія з трьох чоловіків-іноземців розпочала конфлікт з іншою компанією. Все це супроводжувалося криками і бійкою. Хтось із хлопців чекав продовження історії, але були і ті, хто намагався вирішити ситуацію мирним шляхом.

    Троє товаришів по черзі відтягували один одного від місця розвитку подій. Але в якийсь момент дружня допомога і підтримка переросла в бійку між собою. «Рингом» стали все тротуари поруч з Бессарабським ринком.

    Інша сторона конфлікту зникла з місця події.

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    Троє іноземців влаштували бійку біля Бессарабського ринку (фото, відео)
    Троє іноземців влаштували бійку біля Бессарабського ринку (фото, відео)
    Троє іноземців влаштували бійку біля Бессарабського ринку (фото, відео)
    Троє іноземців влаштували бійку біля Бессарабського ринку (фото, відео)

    Після декількох хвилин безперервних розбірок конфлікт було вичерпано і чоловіки покинули Бессарабку.

    Допомога медиків нікому не знадобилася.

    Київ бійка іноземці
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