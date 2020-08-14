Станції Самбір, Дубно та Клевань з 17 серпня відкриті лише на висадку пасажирів



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Залізнична станція Самбір буде працювати з обмеженнями

На станціях можна буде зробити тільки висадку

Із понеділка 17 серпня на залізничних станціях Самбір, Дубно та Клевань буде здійснюватися лише висадка пасажирів без посадки через погіршення епідемічної ситуації.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на трьох залізничних станціях здійснюватиметься лише висадка пасажирів без посадки. Зокрема, з 17 серпня з 00 год 01 хв буде закрито продаж квитків зі станцій Самбір, Дубно та Клевань на 6 пар поїздів», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, на цих станціях можна буде зробити лише висадку.

При цьому зі станцій Самбір, Дубно та Клевань не продаватимуться проїзні документи на поїзди №98/97 Ковель - Київ, №49/50 Київ -Трускавець, №45/46 Ужгород - Лисичанськ, №231/232 Івано-Франківськ - Генічеськ, №217/218 Київ - Рахів, №743/744 Київ - Львів.

У пресслужбі зауважили, що пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки у залізничні каси чи через інтернет і отримати 100% відшкодування вартості.

Як відомо, напередодні Україну по-новому поділили на карантинні зони.

Також оприлюднено список міст та районів, які потрапили у червону карантинну зону.

Коронавірус в Україні

Всього 87872

Одужали 46797

Хворіють 39064

Померли 2011

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1732 нових випадків коронавірусу, це на 140 випадків більше, ніж учора (159). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2011, за добу - 19 (вчора 22). Одужало 46 797, за добу 581 людина (вчора 530). Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці.

До відома, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР. У Венесуелі виявлено 29 тисяч випадків заражень, померли 247 осіб.

Також 14 серпня Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн «червоної» та «зеленої» зон.