«Укрзалізниця» відновить курсування потягу Київ-Запоріжжя



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Потяг курсуватиме через день

Потяг вперше після карантину вирушить до з Києва до Запоріжжя 19 серпня

«Укрзалізниця» з 19 серпня відновить курсування потягу №71/72 Київ-Запоріжжя. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У компанії інформують, що квитки можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Зазначається, що потяг вирушить із Запоріжжя 19 серпня, а з Києва - 20 серпня.

«Він курсуватиме через день», - йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» нагадують, що для посадки в поїзд пасажири зобов'язані бути захисних масках, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Як повідомлялося 13 серпня, «Укрзалізниця» наступного тижня може отримати нового керівника.

Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» з середини серпня відновлює потяги до Галичини і Буковини.