З військового аеродрому Старокостянтинова стартував ударний безпілотник Bayaraktar TB2 (ФОТО)



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Bayaraktar TB2 виконав бойове завдання, точно знищивши цілі на Житомирському полігоні Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

Bayaraktar TB2 може проводити розвідку бойових позицій ворога, розташованих на відстані до 4 тис. км, точно знищувати цілі з висоти 7 км, та перебувати у повітрі 24 години

Сьогодні з військового аеродрому міста Старокостянтинів Хмельницької області стартував прийнятий на озброєння ЗСУ ударний безпілотник Bayaraktar TB2, який виконав бойове завдання, точно знищивши цілі на Житомирському полігоні. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов у Facebook.

«Цей новий ударний безпілотний комплекс виводить нашу безпілотну авіацію на якісно новий рівень», - зазначив Турчинов.

Секретар РНБО підкреслив, що Bayaraktar TB2 може проводити розвідку бойових позицій ворога, розташованих на відстані до 4 тис. км, точно знищувати цілі з висоти 7 км, та перебувати у повітрі 24 години.

Нагадаємо, 18 березня безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 здійснював випробування в небі над Хмельницькою та Житомирською областями.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко анонсував створення спільного українсько-турецького підприємства, що вироблятиме у Запоріжжі комплектуючі до сучасної безпілотної техніки. Він зазначив, що сучасні безпілотники Bayraktar TB2 - вже в Україні. Тактичні дрони, виготовлені в Туреччині, здатні протягом 12 годин вести спостереження та завдавати високоточних ударів.

До слова, Степан Полторак заявляв, що в 2019 році Україна зможе закупити до двадцяти нових типів озброєнь, яких раніше не було на озброєнні ЗСУ.