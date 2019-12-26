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    За 2,5 роки в окупованому Криму на берег викинуло 1200 дельфінів

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    За 2,5 роки в окупованому Криму на берег викинуло 1200 дельфінів

    Щороку в Криму не менш як 2750 морських ссавців гинуть у знаряддях рибальства

    В окупованому Криму за 2,5 роки моніторингу зафіксовано 1200 викидів дельфінів на сушу.

    Такі дані у Facebook наводить ЦВПРМС «Безтурботне море».

    «У цьому році ми зареєстрували 468 випадків загибелі морських ссавців у Криму: 254 азовки, 95 афалінів, 55 білобочок і 64 дельфіни невстановленого (через розкладання) виду. 24 особини викинулися живими», - йдеться в повідомленні.

    За даними організації, найпроблемнішим є севастопольський регіон (39%), на другому місці - Сакський район та м.Євпаторія (30%). Ознаки потрапляння в риболовні сіті були зафіксовані у 73% тварин з тих, чий стан давав змогу оцінити сліди. У решті випадків порізи від сіток і патологічні зміни було неможливо виявити через розкладання і відшаровування епідермісу та інших пошкоджень.

    У Центрі вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців вважають, що на берег виносить тільки малу частину дельфінів, які потрапили в сіті.

    «За даними лабораторії Брема (2011), щороку в Криму не менш як 2750 морських ссавців гинуть у знаряддях рибальства, що охоплюють усі цільові види, при цьому 98% смертей припадають на зяброві сітки», - зазначають у ЦВПРМС.

    Крим окупанти рибальство тварини окуповані території
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