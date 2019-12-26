«Слуга народу» потрапив у скандал через заяву про Крим: «Соловйова переслухали чи Скабєєву?»



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Олексій Устенко заявив, що вторгнення Росії до Криму спровокував «мовний закон»

Олексій Устенко заявив, що Україна нібито сама спровокувала анексію Криму, «прийнявши» у 2014 році закон про мову

Народний депутат від президентської фракції «Слуга народу» Олексій Устенко потрапив у гучний скандал. Він заявив, що Україна нібито сама спровокувала анексію Криму, «прийнявши» у 2014 році закон про мову. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Наш» в ході дискусії з нардепом від «Європейської солідарності» Олексієм Гончаренком.

«У 2014 році був прийнятий закон про мову, після чого спровокувати всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація зайшла до Криму», – заявив Устенко.

«Такі заяви навіть «Опозиційна платформа — За життя» собі не дозволяє. Але раз «слуги народу» поступово стають «слугами Путіна», то доведеться їм дещо нагадати. Путін роздає свої медалі за Крим датовані 20 лютого, коли ще Янукович сидів на Банковій і ніякого закону про мову не було і в помині. Ви Соловйова переслухали чи Скабєєву?» – відповів йому Гончаренко.

Зазначимо, що мовний закон від «Партії регіонів» був схвалений Верховною Радою в липні 2012 року. Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. 24 лютого 2014 року парламент проголосував за скасування цього закону. Проте Олександр Турчинов, який був на той час виконувачем обов'язків голови Верховної Ради та виконувачем обов'язків президента, відмовився підписувати це рішення. Скандальний закон про мову офіційно втратив чинність лише 28 лютого 2018 року.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Міністр зазначила, що в таких школах, які переважно будуть навчатися українською мовою, залишиться можливість вивчати рідну мову або літературу, власне, рідною мовою.

До відома, 16 липня мовний закон набув чинності.

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