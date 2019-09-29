В Умані загорівся будинок, в якому поселилися хасиди



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Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі

Рятувальники евакуювали з будинку п'ятьох хасидів

В Умані рятувальники ліквідували пожежу у будинку, де квартирують хасиди.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«29 вересня в Умані рятувальники ліквідували пожежу у будинку, в якому винаймали помешкання хасиди», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загоряння на горищі житлового будинку по провулку Проїзний виявили господарі. Після невдалої спроби ліквідувати пожежу власними силами, люди звернулися до рятувальників.

«На місці пожежі працював особовий склад чергового караулу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Оперативними та професійними діями фахівцям ДСНС будинок вдалось врятувати, пожежу було ліквідовано о 03:41», - додали у ДСНС.