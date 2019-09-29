В Умані загорівся будинок, в якому поселилися хасиди
Рятувальники евакуювали з будинку п'ятьох хасидів
В Умані рятувальники ліквідували пожежу у будинку, де квартирують хасиди.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«29 вересня в Умані рятувальники ліквідували пожежу у будинку, в якому винаймали помешкання хасиди», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загоряння на горищі житлового будинку по провулку Проїзний виявили господарі. Після невдалої спроби ліквідувати пожежу власними силами, люди звернулися до рятувальників.
«На місці пожежі працював особовий склад чергового караулу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Оперативними та професійними діями фахівцям ДСНС будинок вдалось врятувати, пожежу було ліквідовано о 03:41», - додали у ДСНС.
Рятувальники під час пожежі евакуювали у безпечне місце п’ятьох хасидів.
Як стало відомо, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.
Загиблих та травмованих внаслідок пожежі не має.