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    Події в Україні

    В Умані загорівся будинок, в якому поселилися хасиди

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    Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі - В Умані загорівся будинок, в якому поселилися хасиди
    Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі

    Рятувальники евакуювали з будинку п'ятьох хасидів

    В Умані рятувальники ліквідували пожежу у будинку, де квартирують хасиди.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «29 вересня в Умані рятувальники ліквідували пожежу у будинку, в якому винаймали помешкання хасиди», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що загоряння на горищі житлового будинку по провулку Проїзний виявили господарі. Після невдалої спроби ліквідувати пожежу власними силами, люди звернулися до рятувальників.

    «На місці пожежі працював особовий склад чергового караулу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Оперативними та професійними діями фахівцям ДСНС будинок вдалось врятувати, пожежу було ліквідовано о 03:41», - додали у ДСНС.

    Рятувальники під час пожежі евакуювали у безпечне місце п’ятьох хасидів.

    Як стало відомо, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

    Загиблих та травмованих внаслідок пожежі не має.

     

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