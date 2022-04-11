Скільки авіабомб було знешкоджено за час війни: інформація від рятувальників

Основними напрямками розмінування зараз є ірпінсько-бучанський, броварсько-чернігівський та Сумщина

Тільки за одну добу ДСНСники виявили та знешкодили близько 2000 боєприпасів, які могли вибухнути у будь-який момент. Про це на брифінгу розповів начальник управління організації піротехнічних робіт ДСНС України Олег Бондарь.

За словами Бондаря, 10 квітня працівники піротехнічної служби ДСНС 177 разів виїжджали на завдання, де знешкодили майже 2000 вибухонебезпечних предметів. Усього була обстежена територія площею 286 га.

З початку війни ДСНС залучалися до більш ніж 6000 випадків розмінування території. Піротехніки знешкодили більше 48 000 боєприпасів, зокрема, близько 2000 авіабомб різного калібру. Була обстежена територія понад 7000 га.

Усього, зазначив Олег Бондарь, потрібно буде перевірити територію, яка складає близько 300 тис. км2, це близько половини від загальної площі усієї України.

Зараз, за словами начальника управління, піротехніки працюють на наступних напрямках:

ірпінсько-бучанський;

броварсько-чернівський;

ніжинський;

Тростянець та інші населені пункти Сумської області.

Крім того, ДСНСники працюють і в інших регіонах України – у Харкові, Миколаєві, які досі обстрілюються. «Дуже велика кількість елементів касетних бомб розкидана по території Миколаєва», – розповів Бондарь.

Нагадаємо, що за останній тиждень тільки на території Київської області спеціалісти знешкодили майже 11 тисяч боєприпасів.