Розмінування Київщини. Названо кількість знищених за тиждень боєприпасів

Відступаючи, російські війська залишили багато «сюрпризів» в українських населених пунктах

Керівництво Київської області ще не рекомендує мешканцям повертатися додому у звільнені від окупантів населені пункти. Окупанти залишили багато розтяжок і пасток. Про це сказав голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк під час телемарафону.

«Тільки за цей тиждень знешкоджено близько 11 тисяч боєприпасів. Це і міни, що не розірвалися, і встановлені пастки, розтяжки. Дуже багато «сюрпризів» залишають нам росіяни в містах, звідки вони виходять. Це потрібно дуже ретельно перевіряти. Тільки після цього ми зможемо дати людям доступ до їх об'єктів», - заявив Павлюк.

Він зазначив, що охочих повернутися додому на блокпостах будуть пропускати, але їм ніхто не гарантує безпеку.

Щоб не допустити мародерство і зберегти майно мирних жителів, було залучено близько 600 поліцейських з інших районів для цілодобового контролю, повідомив Павлюк. Він додав, що в більшості випадків серед мародерів - місцеві жителі, які знають, хто поїхав. Вони намагаються заходити в чужі будинки, але поліція їх затримує.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила про виявлення в селі Бузова під Києвом братської могили з мирними жителями.